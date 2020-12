Neymar bei PSG-Niederlage schwer verletzt

Schlechter hätte das Spitzenspiel in der Ligue 1 am Sonntagabend für PSG nicht laufen können: Gegen Olympique Lyon setzt es für die Pariser eine 0:1-Niederlage ab. Ausserdem muss Neymar mit der Bahre vom Platz getragen werden.

Der brasilianische Superstar wird in der 98. Minute von seinem Landsmann Thiago Mendes gefoult und knickt um. Neymar verletzt sich möglicherweise schwer am Sprunggelenk. Die Diagnose steht noch aus. In den kommenden Tagen werden weitere Untersuchungen Klarheit bringen.

Mendes sieht für die Aktion die Rote Karte.

