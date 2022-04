Neymar könnte seinen “Bruder” zu PSG lotsen

Neymar könnte einen brasilianischen Landsmann und Nationalmannschaftskollegen zu Paris St. Germain locken. Die Rede ist von Leeds-Profi Raphinha.

Der Flügelstürmer gilt schon seit längerem als heisser Transferkandidat für den Sommer. Unter anderem wirft der FC Barcelona ein Auge auf ihn. Laut englischen Medienberichten tut dies nun aber auch PSG. Dort spielt sein Kumpel Neymar, der gerne noch mehr Spieler um sich hätte, mit denen er sich sehr gut versteht. Im Falle eines Abstiegs von Leeds wäre Raphinha im Sommer für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Mio. Euro zu haben. Danach sieht es aber nicht aus. Bei einem Klassenerhalt von Leeds würde der noch bis 2024 gebundene Angreifer wohl mehr als 50 Mio. Euro kosten. Eine Summe, die PSG auf jeden Fall, aber Barça wohl eher nicht stemmen kann.

Zuletzt weilte der 25-Jährige sogar in Frankreich und sah sich die Partie zwischen Olympique Marseille und Paris St. Germain vor Ort an. Am Rande des Duells traf er auch seinen Kumpel Neymar. Gut möglich, dass es in den Gesprächen auch um einen möglichen PSG-Wechsel von Raphinha ging.

psc 25 April, 2022 14:14