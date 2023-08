Neymar sichert sich in Saudi-Arabien offenbar verrückte Klauseln

Neymar steht vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal. Damit er nach Saudi-Arabien wechselt, sichert sich der Brasilianer offenbar gewisse Sonderrechte.

Nach sechs Jahren bei Paris Saint-Germain streicht Neymar die Segel. Der 31-jährige Brasilianer steht vor einem Transfer zu Al-Hilal. Der Wechsel in den Wüstenstaat soll sich für den Offensivstar nicht nur finanziell für sportliche Verdienste lohnen. In Saudi-Arabien wird der Rechtsfuss in seinen zwei Vertragsjahren je nach Variablen angeblich 300 bis 400 Millionen Euro kassieren. PSG wird offenbar eine Ablöse inklusive Boni von bis zu 120 Millionen Euro erhalten. Dies berichtet das französische Online-Portal "Foot Mercato" unter Berufung auf Quellen aus Saudi-Arabien.

Daneben soll Neymar künftig sage und schreibe 500.000 Euro für jede Story oder jeden Post auf seinen Social-Media-Accounts einstreichen, in denen er für den Staat Saudi-Arabien wirbt. Zum Vergleich: Die Siegprämie bei Al-Hilal soll indes bei 80.000 Euro.

