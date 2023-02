Neymar verärgert Nachbarn: «Ein Individuum ohne Respekt»

Neymar sorgt in seinem Pariser Vorort für Unmut bei den Nachbarn. Grund dafür ist eine wilde Geburtstagssause des Stars von PSG.

Wie die Sportzeitschrift «L‘Équipe» am Freitag berichtete, sollen sich gleich mehrere Bewohner des Pariser Nobel-Vororts Bougival vehement über das Verhalten von Neymar beschwert haben, der dort seit 2017 in seiner Villa wohnt. So soll der 30-jährige Brasilianer am 5. Februar eine Geburtstagsparty steigen lassen haben, die die Nachbarn verärgerte.

Darunter auch den Bürgermeister des Ortes. «Er ist ein Individuum ohne Respekt», echauffiert sich Luc Wattelle gegenüber der Zeitung «Le Parisien». «Er hat Zelte mitgebracht, ein Orchester, ein ganzes Soundsystem. Ich wohne auf der anderen Strassenseite und meine Fenster haben gewackelt», erklärt der Bürgermeister.

Auch weitere Nachbarn sollen sich von der Party, die wohl von 15 Uhr bis Mitternacht ging, erheblich gestört gefühlt haben. «Wir haben alles gehört, obwohl wir 600 Meter entfernt wohnen. Diese Person hat keinen Respekt, die Tatsache, dass es sich um Neymar handelt, entschuldigt ihn nicht. Einige dieser Partys haben 48 Stunden gedauert», wütet eine Bewohnerin.

Daneben gibt es aber auch Bewohner des Vorortes, die der Angelegenheit entspannt gegenüberstehen. «Man hört Mädchen schreien und Motoren dröhnen, aber das ist akzeptabel. Das passiert höchstens einmal im Monat und ich werde selten gestört», erklärt ein Nachbar gegenüber «L‘Équipe». «Er hat seinen Geburtstag wie ein normaler Mensch gefeiert. In seinem Alter ist es normal, dass er es geniesst, und bei seinem Geld ist es kein Wunder, dass seine Partys so gross sind. Aber da er Neymar heisst, reden alle darüber.»

adk 19 Februar, 2023 11:41