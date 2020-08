Neymar bestätigt seinen Verbleib bei PSG

Neymar bestätigt im Interview mit dem klubeigenen Fussball-Magazin seinen Verbleib bei Paris St. Germain.

“Ich bleibe und ich will ins Finale der Champions League zurück”, stellt der 28-jährige Brasilianer da klar. In der Vergangenheit wurde mehrfach über eine Rückkehr von Neymar nach Barcelona spekuliert. Dieses Szenario ist aber spätestens nach dem Wechselwunsch, den Lionel Messi formuliert hat, in weite Ferne gerückt.

Neymars Vertrag in Paris läuft noch bis 2022. Sportdirektor Leonardo soll sogar eine Vertragsverlängerung mit dem Superstar ins Auge fassen. Zumindest die nächste Saison wird der Edeltechniker definitiv noch an der Seine verbringen.

