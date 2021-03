Neymar erhält spielbaren Charakter bei Fortnite

Der begeisterte Gamer Neymar schafft es ins Videospiel Fortnite.

Der PSG-Stürmer geht eine Kooperation mit Videospiel-Entwicler Epic Games ein. Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Integration von Neymr als spielbaren Charakter ins beliebte Videospiel Fortnite.

In der am Dienstag gestarteten Season 6 in Chapter 2 wird Neymar als Skin erhältlich sein. Zuvor kooperierte Epic Games bereits mit Charakteren aus Star Wars, The Walking Dead oder Marvel.

Neymar ist selbst ein begeisterter Fortnite-Zocker und hat schon diverse Videos seines Gameplays ins Internet gestellt.

Nate Nanzer, der Global Head of Partnerships bei Epic Games sagt gegenüber “ESPN”: “Wir wollten etwas Grosses auf die Beine stellen, Athleten mit globaler Anziehungskraft einbinden. Das Spielen ist ein grosser Teil von Neymars Lebens, auch wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans es sehen.”

psc 18 März, 2021 15:44