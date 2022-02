Neymar gibt einen Wechsel in die MLS als künftiges Ziel an

Der brasilianische Superstar Neymar will eines Tages in der Major League Soccer spielen, wie er in einem Stream auf Twitch nun kundtat.

Der 30-Jährige war zu Gast beim brasilianischen Streamer Gaules und hat auch über seine Karrierepläne gesprochen. Einen Wechsel in die MLS hält er für wahrscheinlicher als eine Rückkehr nach Brasilien, wo er einst beim FC Santos ausgebildet wurde: “Ich habe einige Zweifel, wenn es darum geht, wieder in Brasilien zu spielen. Ich weiss nicht, aber ich würde es lieben in den USA zu spielen. Ich möchte da für mindestens eine Saison spielen. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Saison da kurz ist. Es würde mir drei Monate Zeit für Ferien geben, dann könnte ich dafür einige Jahr länger spielen.” Vorderhand steht Neymar bei PSG noch bis 2025 unter Vertrag. Wann er nach Nordamerika übersiedeln könnte, ist offen.

psc 21 Februar, 2022 11:57