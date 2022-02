Paris-Legende kritisiert Messi: “Wird seine Spuren bei PSG nicht hinterlassen”

Auf seinen ganz grossen Durchbruch bei Paris Saint-Germain wartet Lionel Messi nach wie vor. Von PSG-Legende Jerome Rothen gab es daher Kritik.

“Messi wird seine Spuren bei PSG nicht hinterlassen”, meinte nun Jerome Rothen, zwischen 2004 und 2010 Profi bei Paris Saint-Germain, laut der spanischen Sportzeitung “Marca”. Der Ex-Profi erklärte: “Er ist das Kind eines anderen Vereins, Barça, das sein Leben ist, auch wegen der Stadt. Er geht dorthin, wenn es freie Tage gibt. Er ist auf der Durchreise, niemand hat ihn erwartet, nicht einmal er selbst.”

Messi sei zwar “sicherlich der beste Spieler der Geschichte, aber er hat nicht mehr die Fähigkeiten, die er früher hatte, er kann nicht mehr die Anstrengungen wiederholen, die er früher gemacht hat. Vor allem hat er nicht dasselbe Team oder dieselben Teamkollegen”, so Rothen.

Der Franzose befand: “Man muss sich in einem Verein wohlfühlen, und bei PSG gibt es jetzt viele Probleme bei der Anpassung der Spieler, damit Leo sich wohlfühlt, und das hat Auswirkungen auf sein Privatleben. Ich glaube also nicht, dass er sich so durchsetzen wird wie Ibrahimovic. Obwohl die Geschichte von PSG kürzer ist, gab es grosse Spieler wie Rai, Luis Fernández… Da kann man Messi nicht reinstecken.”

