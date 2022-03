Pochettino kritisiert PSG-Stars: “Wir müssen als Team denken”

Paris Saint-Germain verlor am Sonntag überraschend mit 0:3 bei der AS Monaco. PSG-Trainer Mauricio Pochettino liess seinen Frust im Anschluss freien Lauf.

Mit gleich drei Toren fertigte die AS Monaco in der Ligue 1 Tabellenführer Paris Saint-Germain ab. “Es ist inakzeptabel, ein Spiel auf diese Weise zu beginnen. Danach war es eine sportliche Blamage. Jetzt ist es an der Zeit, weiterzumachen, die Frustration über die Champions League zu überwinden und daran zu denken, dass wir unser Bestes geben und Kampfgeist haben”, sagte ein enttäuschter Mauricio Pochettino nach er Niederlage.

“Der Respekt gegenüber dem Verein und unseren Fans ist von grundlegender Bedeutung. Ich möchte nicht nach Ausreden suchen. Das Wichtigste ist, dass wir Lösungen finden”, führte Pochettino weiter aus und kritisierte seine Spieler dafür, nicht als Einheit aufgetreten zu sein: “Das Verhalten sollte kollektiv und nicht individuell sein. Davon haben wir uns entfernt. Wir müssen als Team denken.”

adk 20 März, 2022 17:38