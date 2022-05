Pochettino: Messi hat noch mit “grosser Umstellung” zu kämpfen

So richtig überzeugen kann Lionel Messi in seiner ersten Saison bei Paris Saint-Germain nicht. Sein Trainer Mauricio Pochettino hat dazu nun Stellung bezogen.

In 31 Pflichtspielen dieser Saison gelangen Lionel Messi bisher nur neun Tore für Paris Saint-Germain. Der siebenfache Weltfussballer bleibt seinen Erwartungen damit hinterher. “Es ist klar, dass sein Wechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain eine grosse Umstellung war, bei der ein Anpassungsprozess notwendig war”, erklärte nun Mauricio Pochettino gegenüber “RMC Sport”.

Der argentinische Übungsleiter meinte: “Bestimmte Umstände erlaubten es ihm nicht, sich so wohl zu fühlen wie in Barcelona, wo er 20 Jahre verbracht hatte.” Der Trainer glaube jedoch daran, dass Messi sich in Paris noch zurechtfinden wird. “Dieses Jahr war ein Jahr des Lernens, und zwar nicht nur auf professioneller Ebene, als er nach Paris kam, in einer neuen Liga und mit neuen Mitspielern, sondern auch auf familiärer Ebene. Dem muss man Rechnung tragen. Das ist ein grosser Umbruch, der sich auf einen Spieler auswirken kann”, so Pochettino.

adk 1 Mai, 2022 15:13