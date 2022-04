PSG: Ein 40 Mio. Euro-Transfer für den Sommer steht fest

Die Personalplanungen bei Paris St. Germain im Hinblick auf die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Ein 40 Mio. Euro-Transfer steht sogar schon fest.

Gemäss “L’Équipe” werden die Franzosen die Kaufoption bei Linksverteidiger Nuno Mendes auf jeden Fall aktivieren. Der 19-Jährige spielt in dieser Saison auf Leihbasis bei PSG. Seine Transferrechte liegen noch bei Sporting, werden aber im Sommer von den Parisern eingelöst. Mendes hat sich auf der linken Abwehrseite einen Stammplatz erobert.

Ebenfalls wieder an Bord der Franzosen sein wird Pablo Sabaria. Der spanische Offensivspezialist wurde im Gegenzug für Mendes an Sporting verliehen. Die Portugiesen können sich einen fixen Erwerb des Nationalspielers allerdings nicht leisten. Also wird der 29-Jährige zumindest vorerst wieder nach Paris zurückkehren.

Zu den Verkaufskandidaten im Sommer zählen aktuell Julian Draxler (28) und Leandro Paredes (27) sowie Ander Herrera (32), Thilo Kehrer (25) und Abdou Diallo (25).

Eine grosse Frage bleibt natürlich weiterhin im Raum stehen: Wird Kylian Mbappé (23) seinen auslaufenden Vertrag doch noch verlängern oder verlässt er den Ligue 1-Klub definitiv? Die Antwort gibt es erst im Sommer.

psc 11 April, 2022 14:40