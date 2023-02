PSG bestätigt die Verletzung von Neymar

Paris St. Germain bestätigt den verletzungsbedingten Ausfall von Neymar.

Der 31-jährige Brasilianer zog sich beim 4:3-Sieg gegen Lille am vergangenen Wochenende eine Bänderverletzung im Knöchel zu. Ein MRT ergab, dass es doch nicht bloss eine Verstauchung ist. Eine weitere Untersuchung wird in der kommenden Woche folgen. Ob Neymar im Rückspiel des Champions League-Achtelfinals beim FC Bayern am 8. März einsatzbereit sein wird, ist offen.

psc 22 Februar, 2023 09:22