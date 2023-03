PSG-Boss Al-Khelaïfi will Thomas Tuchel zurückholen

Nach dem erneut frühen Ausscheiden aus der Champions League könnte bei Paris St. Germain ein weiterer Trainerwechsel anstehen. PSG-Klubboss Nasser Al-Khelaïfi will Christophe Galtier angeblich durch Thomas Tuchel ersetzen.

Der 49-jährige Deutsche trainierte die Pariser bereits zwischen Sommer 2018 und Dezember 2020. Ein Konflikt mit dem damaligen Sportdirektor Leonardo führte letztlich zur Trennung. Der Brasilianer ist inzwischen nicht mehr im Amt und Al-Khelaïfi will Tuchel laut einem Bericht von «Relevo» zurückholen.

Noch am Donnerstag soll es intern zu einer Krisensitzung kommen. Der Stuhl des amtierenden Trainers Christophe Galtier wackelt jedenfalls gehörig – zu schwach waren die beiden Auftritte gegen die Bayern in der Champions League, wo in 180 Minuten kein einziger Treffer glückte.

