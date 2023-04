PSG-Coach Galtier wünscht sich Verlängerung von Sergio Ramos

Der Vertrag von Routinier Sergio Ramos bei Paris St. Germain läuft zum Saisonende aus. Trainer Christophe Galtier hofft, dass der Abwehrspieler verlängert.

Der 37-Jährige bestreitet seine zweite Saison für PSG. Nachdem die erste noch von langen Verletzungspausen geprägt war, ist Ramos in dieser Spielzeit ein absoluter Leistungsträger. Der Innenverteidiger bestritt für seinen Klub bereits 39 Pflichtspiele.

PSG-Coach Galtier hofft, dass in der kommenden Saison noch viele weitere dazukommen. «Er geht als Beispiel voran und ist auch in der Kabine sehr wichtig. Ich weiss, dass es über seine Zukunft Gespräche zwischen ihm und der Klubleitung gibt», sagt der Cheftrainer über Ramos und betont, dass er sehr glücklich darüber sei, was dieser in der laufenden Saison auf und neben dem Platz bringe.

Eine finale Entscheidung bezüglich einer Vertragsverlängerung von Ramos scheint noch nicht getroffen worden zu sein. Auch ein Abgang im Sommer ist nicht ausgeschlossen.

psc 28 April, 2023 15:41