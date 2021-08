Nach einer Woche bei PSG: So geht es Lionel Messi

Lionel Messi hat seine erste Woche bei Paris St. Germain bereits hinter sich. Trainer Mauricio Pochettino ist mit der Entwicklung des Argentiniers sehr zufrieden.

Messi stiess quasi aus dem Urlaub und nach einem sehr emotionalen Abschied aus Barcelona nach Frankreich. Dort wurde er ziemlich schnell in den Trainingsbetrieb integriert. Eigentlich hatte Pochettino geplant, Messi spätestens Ende des Monats für Pflichtspiele in den Kader aufzunehmen. Unter Umständen könnte der Zauberfloh nun aber bereits am Freitagabend gegen Stade Brest auf dem Platz stehen.

Dies schliesst Pochettino zumindest nicht aus, wie er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag kommentiert: “Wir haben den Kader noch nicht kommuniziert. Wir analysieren die Situation noch und entschieden dann, ob er in der Gruppe dabei ist oder nicht. Er hat eine sehr positive Energie hereingebracht, seine Integration verläuft sehr gut und wird sind im Moment sehr zufrieden damit, was er macht.”

Der PSG-Coach merkt, dass Messi mit seinen neuen Teamkollegen, von denen er manche aus Barça-Zeiten oder aus Aufenthalten mit der argentinischen Nationalmannschaft bereits kennt, sehr gut harmoniert. Es sei eine sofortige Bindung spürbar – auch abseits des Platzes.

Noch ist offen, wann Messi tatsächlich erstmals für seine neue Mannschaft aufläuft. Die Spannung und Vorfreude bei PSG-Fans ist gross.

psc 19 August, 2021 16:01