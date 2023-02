PSG-Coach verteidigt Neymar: «Hat das Recht zu pokern»

Neymar schrieb in den vergangenen Tagen wieder allerhand Negativschlagzeilen. Bei Paris Saint-Germain ist ihm deshalb aber keiner wirklich böse. Christophe Galtier ordnet die Vorfälle ein.

Christophe Galtier hat sich zu den jüngsten Vorkommnissen um Neymar geäussert. «Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, was ich denke. Neymar hat das Recht, an seinem Tag der Ruhe und Erholung. Er ist ein leidenschaftlicher Pokerspieler, er hat das Recht zu pokern», sagte der Trainer von Paris Saint-Germain vor dem Ligaheimspiel gegen den OSC Lille (Sonntag, 13 Uhr).

Galtier drückte nach: «Und dann habe ich ihm gesagt, was ich von dem Bild in dem Fast-Food-Restaurant halte, das veröffentlicht wurde. Aber das ist eine Sache zwischen mir und ihm.»

Zur Einordnung: Neymar sorgte in Paris und Umgebung mal wieder für einiges an Diskussionen. Nach dem 0:1 im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League gegen den FC Bayern nahm Neymar an einem Pokerturnier teil. Zudem verbreiteten sich Aufnahmen von dem Superstar in einer Filiale einer grossen Fastfoodkette.

aoe 18 Februar, 2023 16:40