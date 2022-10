PSG dementiert Bericht über Mbappés angebliches Salär

«PSG bestätigt, dass die Story komplett falsch ist und kein einziges Detail stimmt», heisst es in einem Statement zu einem Artikel, der bei «Le Parisien» erschienen ist. Angeblich könnte PSG sogar rechtliche Schritte gegen die Veröffentlichung einleiten. Moniert wird auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung vor dem wichtigen Champions League-Spiel gegen Maccabi Haifa. Mbappé ist zwar noch bis 2024 bzw. mit Option bis 2025 an PSG gebunden, die Lohnsumme, die herumgeisterten, entsprechen aber offenbar nicht den Tatsachen.

Fakt ist, dass der 23-jährige Weltmeister im Mai dieses Jahres einen neuen Kontrakt bei PSG unterzeichnet hat. Wie viel ihm dieser einbringt, wissen vorderhand aber nur Spieler und Klub.

Paris Saint-Germain have denied French press stories on Mbappé’s contract worth €630m gross in 3 years. 🚨 #PSG

“PSG confirms story is completely wrong with not a single detail being correct”, statement says.

Been told Paris Saint-Germain are also considering all legal action. pic.twitter.com/0ZpPAb88DR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2022