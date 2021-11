PSG führt Diskussionen mit Kapitän Marquinhos

Der brasilianische Abwehrspieler Marquinhos schnürt seine Schuhe seit mittlerweile acht Jahren für Paris St. Germain und ist auch Kapitän der Mannschaft. Auch in den kommenden Jahren will der Topklub auf den 27-Jährigen zählen können.

Vertraglich ist Marquinhos noch bis 2024 an die Pariser gebunden. Der Vertrag soll gemäss “RMC” aber vorzeitig um zwei zusätzliche Spielzeiten bis 2026 ausgedehnt werden. Entsprechende Gespräche sollen sogar schon laufen. Offenbar sind beide Seiten an einer weiteren langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Trotz grosser Konkurrenz ist der frühere Roma-Verteidiger bei PSG-Trainer Mauricio Pochettino im Abwehrzentrum nach wie vor gesetzt. Auch in der Seleçao übernimmt er eine wichtige Rolle und läuft zuweilen als Kapitän auf.

Im Sommer soll Chelsea einen Abwerbeversuch gestartet haben, der in Paris aber sofort abgeblockt wurde.

psc 29 November, 2021 16:08