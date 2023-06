PSG-Hammer: Mbappé verlängert nicht - Abgang schon in diesem Sommer?

Superstar Kylian Mbappé hat Paris St. Germain in einem Brief mitgeteilt, dass er seine Option zur Vertragsverlängerung bis 2025 definitiv nicht aktivieren wird. Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen haben.

Somit ist der 24-Jährige nämlich nur noch bis Sommer 2024 an PSG gebunden. Dies berichtete zunächst "L'Équipe". Weitere Medien und auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigten die Information. Somit ist auch ein Mbappé-Transfer in diesem Sommer nicht mehr ausgeschlossen. Die Pariser wollen einen ablösefreien Wechsel des Torjägers im kommenden Jahr wohl unbedingt verhindern. Noch gibt es von Seiten des Vereins keine offizielle Kommunikation, was nun geschehen soll.

In jedem Fall könnte dieser Entschluss Mbappés viel Bewegung in den gesamten Transfermarkt bringen. Real Madrid will den Stürmer künftig verpflichten, wie Präsident Florentino Perez bestätigte. Der Plan sah aber vor, im kommenden Jahr aktiv zu werden und den Topstürmer ablösefrei zu holen. Nun könnten die Madrilenen aber schon vorher zum Handeln gezwungen sein, wenn es den Angreifer tatsächlich für sich gewinnen will.

psc 12 Juni, 2023 23:15