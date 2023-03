PSG-Hammer: Neymar wird operiert und muss die Saison abbrechen

Der brasilianische Superstar Neymar wird in dieser Saison keine spiele mehr für Paris St. Germain bestreiten.

Dies teilt der Ligue 1-Klub am Montagabend mit und schockt damit die Fussballwelt. Der 30-Jährige habe nach diversen Verletzungen am rechten Knöchel keine Stabilität mehr und bedürfe nach Rücksprache mit diversen Experten eine Operation, schreibt PSG. Der Eingriff wird in den kommenden Tagen in Doha vorgenommen. Neymar wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz gelangen.

In der nächsten Saison will er wieder angreifen. Ob er dies weiterhin in Paris tut, steht indes noch nicht fest.

psc 6 März, 2023 18:51