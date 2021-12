PSG hofft auf Spielerverkäufe für rund 100 Millionen Euro

Paris Saint-Germain erhofft sich wohl vom Winter-Transferfenster, Spielerverkäufe in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro tätigen zu können. Einige namhafte Kandidaten stehen auf der Liste.

Wie die französische Sportzeitung “L’Equipe” vermeldet, will Paris Saint-Germain im Januar gleich zahlreiche Stars verkaufen. PSG hofft wohl auf rund 100 Millionen Euro an Einnahmen, um mit Blick auf das Financial Fairplay nicht erneut ins Visier der UEFA zu geraten.

Für Rafinha haben die Pariser bereits einen Abnehmer gefunden, der Brasilianer wird ohne Option an Real Sociedad verliehen. Bei passenden Angeboten wäre PSG angeblich auch bereit, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Julian Draxler, Laywin Kurzawa, Sergio Rico und Mauro Icardi zu transferieren.

adk 26 Dezember, 2021 12:57