PSG sieht keinen Bedarf für Januar-Neuzugänge

Paris St. Germain wird auf dem Transfermarkt im Januar bezüglich Neuzugänge wohl nicht aktiv.

Dies lässt Sportdirektor Leonardo durchblicken. “Normalerweise haben die Mannschaften Bedarf, um noch irgendetwas zu verbessern. Das ist bei uns momentan nicht der Fall”, sagt der Brasilianer. Dennoch sei er 24 Stunden am Telefon, schliesslich könnten sich immer Möglichkeiten ergeben. Grundsätzlich ist man in Paris mit der Equipe aber zufrieden und will mit den bestehenden Spielern die aktuelle Spielzeit beenden.

psc 17 Dezember, 2021 16:03