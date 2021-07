PSG unterläuft peinlicher Lapsus bei Ramos-Transfer

Paris St. Germain hat die Ankunft von Sergio Ramos am Mittwochabend kurzzeitig bekanntgegeben. Dies geschah verfrüht.

Auf der Webseite der Franzosen war zwischenzeitlich zu lesen, dass der spanische Verteidiger zum Verein stösst und die Rückennummer 4 übernimmt. Thilo Kehrer tritt diese demnach ab, sogar ein Statement des Deutschen dazu war zu lesen. Das Problem aus Sicht des Ligue 1-Klubs: Die Verpflichtung von Ramos war zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch oder zumindest nicht offiziell. Umgehend wurde der Artikel wieder von der Seite gelöscht.

Der 35-Jährige weilte am Mittwoch aber in der französischen Metropole. Er wird als Free Agent einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. In Kürze wird der Transfer offiziell werden – dann nicht mehr als verfrühte Meldung.

psc 7 Juli, 2021 20:33