PSG gibt bei Neymar leichte Entwarnung

Paris St. Germain gibt bei seinem verletzten Superstar Neymar leichte Entwarnung.

Der 28-jährige Brasilianer hatte sich am Sonntagabend bei einem Foulspiel von Lyon-Profi Thiago Mendes am linken Knöchel verletzt. Eine erste Untersuchung sei “beruhigend”, schreibt der Ligue 1-Klub auf der Webseite. Für ein abschliessendes Urteil ist es aber noch zu früh. Neymar werde in 48 Stunden erneut untersucht. Dann kann wohl besser abgeschätzt werden, ob und wie lange der Angreifer ausfällt.

Update: “L’Équipe” geht inzwischen von einer dreiwöchigen Pause aus.

Point médical — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 14, 2020

psc 14 Dezember, 2020 14:46