PSG könnte Neymar nächste Saison verleihen

Paris St. Germain könnte seinen brasilianischen Stürmer Neymar in der kommenden Saison an einen anderen Verein verleihen.

Rund um den 31-Jährigen gab es in dieser Woche einen Eklat: Nachdem ihn PSG-Ultras vor seinem Domizil in Paris zum Wegzug aufgefordert haben, setzte Neymar in den sozialen Medien mit Provokationen zur Retourkutsche an und likte etwa einen Beitrag, in dem PSG als kleiner Verein bezeichnet wurde.

In dieser Saison wird der Superstar aufgrund seiner Verletzung am Knöchel ohnehin nicht mehr spielen können, es zeichnet sich aber ab, dass er genauso wie Kumpel Messi nie mehr für PSG aufläuft. Gemäss «L’Équipe» planen die Klubbosse für die kommende Saison eine Ausleihe des Angreifers, sofern kein Käufer gefunden wird. Neymar steht noch bis 2025 unter Vertrag. Die Premier League wird häufig als mögliches Ziel des Brasilianers genannt.

psc 5 Mai, 2023 09:41