PSG offiziell zum französischen Meister gekürt

Nach dem Abbruch der Ligue 1 hat die französische Profiliga Paris St. Germain am Donnerstag offiziell zum Meister gekürt.

Der Spitzenklub aus der Hauptstadt führte die Tabelle zehn Spieltage vor Schluss deutlich an. Die LFP vergibt offiziell einen Meistertitel. Neben PSG werden in der kommenden Saison Olympique Marseille und Stade Rennes an der Champions League teilnehmen. Die Teilnehmer der Europa League heissen Lille, Nizza und Reims.

Als Aufsteiger von der Ligue 2 in die Ligue 1 stehen Lorient und Lens fest. Amiens und Toulouse müssen den umgekehrten Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

psc 30 April, 2020 17:33