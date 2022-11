PSG schnappt sich wohl 15-jähriges Abwehrjuwel

Paris Saint-Germain verfügt über eine der besten Nachwuchsakademien der Welt, kauft aber auch immer wieder grosse Talente von anderen Klubs. Wie im aktuellsten Fall.

Luka Vuskovic könnte sich schon bald Paris Saint-Germain anschliessen. Nach Informationen des Transferinsiders Nicolo Schira steht der Transfer des erst 15 Jahre alten Innenverteidigers unmittelbar vor dem Abschluss. Die Gespräche darüber seien weit fortgeschritten.

Vuskovic spielt in der Jugend von Hajduk Split, kommt dort vornehmlich in der U19 zum Einsatz. PSG soll vier Millionen Euro Ablöse plus eine Million an möglichen Boni bieten. Luka Vuskovic ist übrigens der Bruder von Mario Vuskovic, der in der 2. Bundesliga für den Hamburger SV spielt.

aoe 12 November, 2022 12:22