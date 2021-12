PSG-Sportdirektor Leonardo macht neue Ansage zu Kylian Mbappé

PSG-Sportdirektor Leonardo hat an einer Universität in Paris über die Ökonomie und das Management bei einem internationalen Spitzenverein gesprochen. In einer Frage-und-Antwort-Runde kam er aber auch auf die Personalie Kylian Mbappé zu sprechen.

Die Zukunft des französischen Torjägers gibt zurzeit sehr viel zu reden. Auch die Pariser Studenten interessieren sich offenbar sehr, was mit dem 22-jährigen Angreifer in der kommenden Saison geschieht. Leonardo liess sich denn prompt auch zu einer Aussage verleiten: “Kylian ist wunderbar. Er ist anders und einzigartig. Ihr wisst, was wir wollen… das ist klar. Wir werden sehen”, gab er sich eher zurückhaltend. Die Ausgangslage ist weiterhin klar: PSG möchte den Kontrakt mit Mbappé verlängern.

Dieser kann allerdings ab dem 1. Januar frei mit anderen Vereinen über einen Wechsel im kommenden Sommer verhandeln. Real Madrid soll sehr gute Chancen besitzen.

Leonardo wurde bei seinem Vortrag in Paris von einem Studenten auch mit dem Vorwurf konfrontiert, dass man bei PSG einfach möglichst viele Stars akkumulieren würde. Seine Replik darauf: “Es gibt sieben Klubs, die mehr Geld ausgeben als PSG.”

psc 17 Dezember, 2021 12:05