PSG-Sportdirektor Leonardo stärkt Thomas Tuchel den Rücken

PSG-Sportdirektor Leonardo stellt klar, dass er keinerlei Probleme mit Trainer Thomas Tuchel habe.

Den beiden wurden in der Vergangenheit immer wieder Unstimmigkeiten und Spannungen unterstellt. Diese soll es in dieser Form aber nicht geben, wie Leonardo betont. “Wir müssen den Trainer unterstützen, aber auch Dinge ansprechen dürfen”, sagt der Klubverantwortliche im hauseigenen “PSG TV”. Mit Tuchel habe es intern eine Diskussion gegeben: “Wir haben gesagt, dass uns die Medienmitteilung nicht gefiel. Wir haben gesprochen und sind uns jetzt einig.”

Der deutsche Coach sagte zuletzt, dass man nicht zu “träumen brauche”, wenn ein Trainer in ein letztes Vertragsjahr gehe und noch keine Gespräche stattgefunden hätten. Damit deutete der 47-Jährige seinen Abgang zum Saisonende aus. Das letzte Wort scheint nach den versöhnlichen Worten von Leonardo aber noch nicht gesprochen.

Der Brasilianer sagt auch, dass Tuchel bislang nie zur Diskussion stand: “Wir diskutieren immer darüber, wer spielt und so weiter. Manchmal geht es etwas hitziger zur Sache. Aber wir haben nie daran gedacht, Tuchel auszutauschen. Wir haben nie jemanden angerufen. Die Leute reden viel, viele Kandidaten wurden genannt, aber der Verein hat noch nie einen anderen Trainer als Ersatz für Tuchel auf den Tisch gelegt. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das Ziel zu konzentrieren. Wir haben eine Menge kleiner Probleme, und jetzt ist es an der Zeit, sich darauf zu konzentrieren.”

psc 10 November, 2020 13:30