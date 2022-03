PSG-Sportdirektor Leonardo überrascht mit Aussage zum neuen Mbappé-Vertrag

PSG-Sportdirektor Leonardo spricht über die mögliche und erhoffte Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé. Dabei überraschen einige seiner Aussagen durchaus.

Zuletzt war medial zu hören, dass die Franzosen den 23-jährigen Weltmeister in erster Linie mit finanziellen Argumenten von einem Verbleib in der Ligue 1 überzeugen wollen. So läuft das allerdings nicht, wie Leonardo klarstellt: “Das Letzte, das wir in den Vertrag von Mbappé schreiben werden, ist das Gehalt.” Die sage und schreibe 50 Mio. Euro Jahresgehalt, die zum Teil kolportiert wurden, sind also in Gesprächen wohl noch nie gefallen. Vielmehr gehe es um die Entwicklung des Torjägers: “Wir wollen Kylian im besten Zustand, so dass er das Bestmögliche aus sich herausholt.”

Dass die Pariser weiterhin um eine Verlängerung mit ihrem Topstürmer kämpfen, versteht sich von selbst. Leonardo sagt: “Ich kann nicht präzise sagen, wie viele Chancen wir für eine Verlängerung von Mbappés Vertrag erhalten. Aber solange er nicht bei einem anderen Verein unterschreibt, werden wir alles versuchen und alles tun, um Kylian Mbappé zu halten.”

Diese Ansage geht auch in Richtung Real Madrid, das bekanntlich um eine ablösefreie Verpflichtung des Angreifers buhlt. Der Noch-PSG-Profi hält seine Füsse weiterhin still und will sich auf die Arbeit auf dem Platz konzentrieren. Eine zeitnahe Entscheidung zu seiner Zukunft ist nicht zu erwarten.

psc 3 März, 2022 00:40