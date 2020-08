PSG: Tuchel fordert nach Final-Niederlage Verstärkungen

Paris St. Germain hat das grosse Ziel “Champions League-Sieg” verpasst. Trainer Thomas Tuchel fordert nun Verstärkungen, wobei auch sein eigener Stuhl wackelt.

Nach der 0:1-Final-Pleite gegen den FC Bayern hält der deutsche PSG-Coach fest, dass die Qualität seines Starensembles auf allerhöchstem Niveau noch nicht ausreicht. “Wenn ich die Bayern sehe und wie sie in ihre Spieler investieren und sie halten… Wenn man auf diesem Niveau mithalten will, muss man auf dem Transfermarkt zuschlagen. Die nächste Saison wird sehr schwierig auch nach der Corona-Epidemie. Wir fangen am Samstag wieder an. Um zu rivalisieren, muss man eine sehr starke Mannschaft konsruieren”, sagt Tuchel.

Derweil gibt es auch Fragezeichen um den 46-Jährigen und dessen Zukunft in Paris. Angeblich steht noch nicht fest, dass Tuchel, der noch über einen Vertrag bis Juni 2021 verfügt, im Amt bleibt. “Sky Italia” bringt Massimiliano Allegri als potentiellen Nachfolger ins Spiel.

