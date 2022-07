PSG-Trainer Galtier verrät den Plan mit Neymar

Neymar wurde zuletzt mal wieder mit einem Abgang von PSG in Verbindung gebracht. Christophe Galtier, der neue Chefcoach der Pariser, hat nun erklärt, wie er mit dem Brasilianer plant.

Geht es nach Christophe Galtier, wird Neymar auch kommende Saison das Jersey von PSG überstreifen. Dies verkündete der Nachfolger des entlassenen Mauricio Pochettino am Dienstag im Zuge seiner Vorstellung.

Ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, was ich von ihm will. Ich habe ihn noch nicht getroffen, aber ich möchte, dass er bei uns bleibt”, sagte Galtier und hielt fest: “Neymar ist ein Weltklassespieler, welcher Trainer würde ihn nicht in seiner Mannschaft haben wollen? Wir müssen ein Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft finden.” Vertraglich ist Neymar aufgrund einer jüngst aktivierten Klausel noch bis 2027 an PSG gebunden.

adk 6 Juli, 2022 12:03