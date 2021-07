PSG will Kylian Mbappé jetzt vergolden

Paris St. Germain nimmt einen weiteren Anlauf für eine Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé und geht nun definitiv in die Vollen.

Der 22-jährige Torjäger ist nur noch bis Sommer 2022 an die Franzosen gebunden. Ein (ablösefreier) Abgang soll unbedingt verhindert werden. Die bisherigen Gespräche und Verhandlungen fruchteten nicht, doch laut “Marca” legt PSG finanziell nun offenbar noch einmal eine Schippe drauf. Mbappé winkt ein langfristiger und offenbar sehr lukrativer Vertrag.

Bislang hielt er sich alle Optionen offen. Angeblich reizt ihn ein Wechsel zu seinem früheren Traumverein Real Madrid nach wie vor. In nur einem Jahr wäre dies sogar ablösefrei möglich. Allerdings ist dies ein Szenario, das PSG um jeden Preis verhindern will. Noch sitzen die beiden Parteien am Verhandlungstisch. Ob es noch in diesem Sommer zum vom Klub gewünschten Durchbruch kommt, ist offen.

psc 15 Juli, 2021 11:14