Die Rückkehr von Thomas Tuchel zu PSG rückt näher

Eine Rückkehr von Thomas Tuchel zu Paris St. Germain scheint tatsächlich in greifbare Nähe zu rücken.

Der aktuelle Übungsleiter der Pariser, Christophe Galtier, steht wegen mässiger Leistungen und Resultate seiner Mannschaft unter gehörigem Druck. Folgt gegen den FC Bayern das frühe Aus in der Champions League könnte seine Zeit bereits vorbei sein. Gemäss «Evening Standard» spielt der Name Thomas Tuchel an der Seine wieder eine wichtige Rolle. Eine Kontaktaufnahme zum 49-jährigen Deutschen sei in Vorbereitung, heisst es.

Tuchel soll aber zwei wichtige Bedingungen stellen: Erstens will er von der Klubführung von der Macht der Stars wie Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar geschützt werden. Die Spieler sollen ihm also nicht auf der Nase herumtanzen dürfen. Zudem wolle er sich voll auf das Trainergeschäft konzentrieren und die Kaderplanung anderen Verantwortlichen überlassen.

Tuchel coachte die Pariser zwischen Sommer 2018 und Dezember 2020.

psc 21 Februar, 2023 11:05