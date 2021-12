Sergio Ramos gibt Einblicke: So haben ihn die PSG-Teamkollegen aufgenommen

Sergio Ramos verabschiedete sich im Sommer nach insgesamt 16 Jahren von Real Madrid und schloss sich Paris St. Germain an. Der 35-Jährige wurde von den Franzosen warm empfangen.

Der 35-jährige Routinier gibt auf einer Pressekonferenz Einblicke in sein Gefühlsleben. Dabei stellt er dem französischen Klub und seinen neuen Teamkollegen ein sehr gutes Zeugnis aus: “Ich bin sehr dankbar für die Art und Weise, wie sie mich behandelt haben. PSG hat auf mich gesetzt und das gibt einem viel Genugtuung. Meine Teamkollegen haben mich sehr gut aufgenommen. Am schwierigsten fand ich die Frage nach einem Haus, die Tatsache, dass wir keine Ruhe finden konnten. Aber jetzt haben wir eins und können die Mannschaft sowie die Stadt geniessen”, sagt Ramos.

Wegen langwieriger und anhaltender Verletzungsprobleme mit seiner Wade hat der Innenverteidiger bislang erst ein Spiel für seinen neuen Verein bestreiten können. Er brennt aber darauf, wieder regelmässig spielen zu können.

Dass es immer wieder Berichte über Uneinigkeiten in der PSG-Umkleide gibt, stört Ramos nicht. Tatsächlich sei die reale Situation ziemlich anders: “In einer Umkleidekabine mit so vielen Stars geht es mehr darum, was man drinnen erlebt, als um das, was draussen gesagt wird. Alle haben mich sehr gut behandelt.”

psc 14 Dezember, 2021 17:00