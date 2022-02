“Sergio Ramos leidet mehr als jeder andere”

Sergio Ramos nimmt nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain aus sportlicher Sicht allenfalls eine Nebenrolle ein. Mauricio Pochettino fühlt mit dem Sommerneuzugang, den Verletzungsprobleme plagen.

Mauricio Pochettino bringt sein Mitgefühl für Sergio Ramos zum Ausdruck. “Er leidet mehr als jeder andere, er ist enttäuscht und frustriert”, sagte der Trainer von Paris Saint-Germain während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die AS St.-Etienne (Samstag, 21 Uhr). “Wir versuchen, ihm in jeder Hinsicht zu helfen, das medizinische Personal tut alles und wir geben ihm moralische Unterstützung. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zu dem zurückkehren kann, was er liebt.”

Ramos hat nach seinem vielbeachteten Sommerwechsel erst fünf Pflichtspiele für PSG absolviert. Der 35-Jährige fällt mit einer hartnäckigen Wadenverletzung noch immer aus. Es wird davon ausgegangen, dass Ramos auch das zweite Achtelfinalspiel in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Real Madrid am 9. März verpasst.

