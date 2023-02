Sergio Ramos lässt PSG-Zukunft nach CL-Spiel offen

Sergio Ramos ist nur noch bis Saisonende an Paris St. Germain gebunden. Ob der spanische Innenverteidiger auch in der nächsten Spielzeit noch in Frankreich spielt, ist ungewiss.

Der 36-jährige Innenverteidiger selbst hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen, wie er nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern am Dienstagabend mitteilt. «Ich lebe von Tag zu Tag. Ich geniesse es. Vergangene Saison war hart, aber diese Saison fühle ich mich gut. Das ist das Wichtigste. Ich bin voll dabei und denke nicht an meine Zukunft. Wir werden sehen, was diesen Sommer passiert», sagt Ramos gegenüber «RMC».

Nach einer schwierigen ersten Saison, die von vielen und langen Verletzungspausen geprägt war, hat Ramos in seiner zweiten Spielzeit in Paris Fuss gefasst und ist in der zentralen Abwehr gesetzt. Es ist durchaus möglich, dass er vom Verein noch einmal eine Vertragsverlängerung angeboten erhält.

psc 15 Februar, 2023 09:52