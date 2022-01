Sergio Ramos hat sich wieder an der Wade verletzt

Wie Paris St. Germain am Sonntag verkündet, hat sich Abwehrspieler Sergio Ramos erneut an der Wade verletzt.

Eine solche Blessur setzte ihn nach seiner Ankunft in Frankreich in dieser Saison für lange Zeit ausser Gefecht. Zuletzt konnte der Innenverteidiger einige Spiele bestreiten. Am vergangenen Wochenende erzielte er auch sein erstes Tor für die Pariser. Es wird vorderhand das einzige bleiben: Ramos muss eine neuerliche Zwangspause einlegen. Für wie lange hält vom Genesungsverlauf des 35-jährigen Routiniers ab.

PSG trifft im Coupe de France am Montagabend auf Nizza – ohne Ramos im Aufgebot.

psc 30 Januar, 2022 15:55