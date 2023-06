Tendenz bei Neymar und PSG

Seit Monaten halten Gerüchte um Neymar und einen Abgang von Paris Saint-Germain an. Nun soll der Brasilianer entschieden haben.

Mit Top-Klubs aus der Premier League wurde Neymar in letzter Zeit in Verbindung gebracht, daneben gab es mal wieder Spekulationen um eine Rückkehr zum FC Barcelona. Nichtsdestotrotz deutet es darauf hin, dass der Offensivstar Paris Saint-Germain erhalten bleibt.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" vermeldet, fühlt sich Neymar zuversichtlich, sich bei PSG noch einmal beweisen zu können. Und auch der Pariser Spitzenklub soll nicht mehr zwingend an einen Abgang des 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona gekommenen Angreifers denken. Vertraglich ist Neymar derweil noch bis 2027 an PSG gebunden.

adk 27 Juni, 2023 15:21