Trotz Corona: Neymar soll Mega-Party mit 500 Gästen planen

Neymar sorgt derzeit für Schlagzeilen – allerdings in Form von Kritik. Der Grund: Der Star von Paris Saint-Germain soll trotz gegenwärtiger Corona-Pandemie eine Mega-Party über fünf Tage mit insgesamt 500 Gästen planen.

Wie die brasilianische Zeitung “O Globo” berichtet, soll Neymar geplant haben, in Mangaratiba in der Nähe Rio de Janeiros eine Feier in einer Diskothek in der Nähe seiner gemieteten Villa steigen zu lassen. Dem Bericht zufolge habe der 28-Jährige den Keller des Gebäudes sogar mit einem Schallschutz ausgebaut haben, damit möglichst wenig Lärm nach aussen dringt.

Der brasilianische Offensivspieler von Paris Saint-Germain habe seinen Gästen offenbar auch ein Handyverbot erteilt, damit die Party geheim bleibt. Demnach sei auch das Posten von Bildern oder Stories auf Social Media strengstens untersagt. Eine Stellungnahme von Neymar gab es zu den Gerüchten bislang nicht. In Brasilien überstieg die Zahl der Corona-Toten zuletzt die Marke von 190’000 Tausend.

adk 27 Dezember, 2020 16:26