Trotz Gesprächen mit Messi: Mbappé geniesst bei PSG Priorität

Lionel Messi ist nach der Trennung von Barça ab sofort auf dem Markt. Paris St. Germain soll sich bereits intensiv mit dem argentinischen Superstar beschäftigen und sogar schon Kontakt hergestellt haben. Dennoch bleibt die Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé die absolute Priorität der Franzosen.

Gemäss “L’Équipe” hat sich an der Einstellung der PSG-Bosse auch nach dem Schock bei Barça nichts geändert. Sportdirektor Leonardo und Co. wollen Mbappé unbedingt dazu bewegen, den nur bis 2022 gültigen Kontrakt auszudehnen. Der 22-Jährige trifft selbst auf lukrative Verträge bislang nicht ein. Angeblich spekuliert er auf einen Wechsel zu Real Madrid. Schon in einem Jahr wäre dieser ablösefrei möglich. Dieses Szenario wollen die PSG-Bosse unbedingt vermeiden.

psc 6 August, 2021 11:12