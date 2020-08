Tuchel kontert seinen Kritikern

In dieser Woche hatte es in Frankreich erneut negative Berichterstattung über Thomas Tuchel gegeben. Am Freitagabend leistete der Cheftrainer von Paris Saint-Germain Widerstand.

Paris Saint-Germain hat am Freitagabend das französische Triple perfekt gemacht. Im Coupe de la Ligue, dem Ligapokal, siegte das Team von Thomas Tuchel gegen Olympique Lyon mit 6:5 nach Elfmeterschiessen. “Für mich ist das klar: Sie finden immer etwas Negatives”, sagte Tuchel nach dem Spiel. Er meinte damit die Pressevertreter.

Die französischen Tageszeitung “Le Parisien” hatte unter anderem berichtet, dass sich einige namentlich nicht genannte Spieler daran stossen würden, dass sich alles um die beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappe drehe. Es müsse immer nach Problemen gesucht werden, sagte Tuchel: “Es gibt kein Problem, wir haben gewonnen.”

Tuchel weiter kritisch: “Zeigen Sie mir eine Mannschaft, die bei jedem Spiel vier oder fünf Tore schiesst. Das ist nicht möglich.” Für PSG geht es in rund zwei Wochen weiter. In der Champions League steht im Mini-Turnier in Lissabon das Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo auf dem Spielplan.

aoe 1 August, 2020 12:21