Tuchel verärgert über sofortigen PSG-Rauswurf

Eine offizielle Verkündung steht nach wie vor aus, doch Thomas Tuchel ist nicht mehr länger Cheftrainer von Paris Saint-Germain. Das die Entscheidung direkt um Weihnachten fiel, soll den Deutschen mächtig verärgert haben.

Wie die “Bild” berichtet, informierte Sportdirektor Leonardo direkt nach dem 4:0-Sieg am 23. Dezember Thomas Tuchel über seinen Rauswurf bei Paris Saint-Germain. Der 47-jährige Übungsleiter soll vom Entschluss, ihn mit sofortiger Wirkung zu entlassen, demnach äussert verärgert gewesen sein. Tuchel wollte die Saison trotz seines Abgangs zu Ende bringen, sein Boss die sofortige Trennung. Statt einem klärenden Gespräch sei es zum Streit gekommen. Davon berichtete auch die spanische Sportzeitung “AS”.

Laut Informationen von “BamS” will PSG die Vertragsauflösung mit Tuchel, die den Franzosen rund 7 Millionen Euro an Abfindung kosten soll, bis Jahresende vom Tisch haben, da bereits am 6. Januar das nächste Spiel bei St. Étienne ansteht.

Und der Nachfolger? Der soll Mauricio Pochettino werden. Der Argentinier ist seit seiner Entlassung bei den Tottenham Hotspur im November 2019 ohne Trainerstelle und wird voraussichtlich in Paris einen Zweijahresvertrag bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnen.

adk 27 Dezember, 2020 12:11