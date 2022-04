Umbruch bei PSG: Mauricio Pochettino & Leonardo beide weg?

Bei Paris St. Germain könnte es trotz französischem Meistertitel im Sommer zum grossen Umbruch kommen. Die Positionen von Cheftrainer Mauricio Pochettino und Sportdirektor Leonardo werden nach dem erneut enttäuschenden Abschneiden in der Champions League infrage gestellt.

Die Zeitung “Le Parisien” geht sogar soweit, dass sie behauptet, das Aus von Pochettino sei bereits besiegelt. Anstelle des Argentiniers könnten Antonio Conte (Tottenham) oder Zinédine Zidane treten. Letzterer soll der Wunschkandidat der Klubleitung sein.

Auch für Sportdirektor Leonardo wird es angeblich eng. Trotz grossem Budget hat er es nicht geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Königsklasse reüssiert. Ausserdem gelang es ihm bislang nicht, Kylian Mbappé zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen. Für seine Nachfolge wird der Name Arsène Wenger in den Raum geworfen.

psc 25 April, 2022 11:59