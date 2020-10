Verratti hegt keine Abschiedsgedanken

Immer mal wieder ranken sich Wechselgerüchte um Marco Verratti. Der will Paris Saint-Germain allerdings nicht verlassen.

Marco Verratti beschäftigt sich momentan nicht mit einem Vereinswechsel. Im Rahmen der Spiele mit der italienischen Nationalmannschaft lässt er sich sogar zu einer Liebesbotschaft an Paris Saint-Germain hinreissen.

“Was ich am meisten liebe, ist Fussball zu spielen und es für eine Mannschaft zu tun, die grosse Ziele hat”, sagte der Mittelfeldspieler während einer Pressekonferenz. “In diesen acht Jahren habe ich immer mit grossen Champions gespielt und im Moment kommt es mir nicht in den Sinn, PSG zu verlassen, weil ich mich dort gut fühle. Was in der Zukunft ist, werden wir sehen.”

Verratti war 2012 von Delfino Pescara nach Paris gewechselt und steigerte seitdem seinen Marktwert um ein Vielfaches. Erst im Oktober vorigen Jahres verlängerte er seinen Vertrag an der Seine bis 2024.

aoe 10 Oktober, 2020 12:46