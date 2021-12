Youngster Xavi Simons will bei PSG bleiben

Paris St. Germain scheint mit seiner geplanten Vertragsverlängerung mit Youngster Xavi Simons erfolgreich zu sein.

Der 18-jährige Niederländer stiess vor zwei Jahren vom FC Barcelona zu den Parisern und steht da nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Bislang kommt er vorwiegend in der U19 zum Einsatz. PSG-Sportdirektor Leonardo sagt nun, dass Xavi Simons bei PSG bleiben möchte. Allerdings fordert dieser eine Perspektive für Einsätze mit den Profis. Aus Sicht Leonardos ist es schwierig vorauszusagen, was die Zukunft bringt. Gerade in der aktuellen Situation.

Die Tendenz scheint bei Xavi Simons dennoch in Richtung Weiterbeschäftigung in Paris zu gehen.

psc 17 Dezember, 2021 14:34