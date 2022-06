Zinédine Zidane angeblich kurz vor Unterschrift bei PSG

Nach reiflichem Überlegen soll Zinédine Zidane das Angebot zur Übernahme des Trainerjobs bei Paris St. Germain nun doch annehmen.

Wie die spanische Zeitung “Mundo Deportivo” berichtet, reist der 49-jährige Franzose nach Katar, um dort seinen Vertrag als künftiger PSG-Coach zu unterschreiben. Zidane soll Mauricio Pochettino beerben, der in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft in der Champions League versagt hatte und bereits im Achtelfinal – allerdings am späteren Sieger Real Madrid – scheiterte.

Zidane wird zum bestbezahlten Trainer der Welt avancieren. Ausserdem erhält er grosse Kompetenzen im sportlichen Bereich, hat also auch bei der Kaderplanung grosses Mitspracherecht.

Bereits am Samstag soll der Zidane-Deal unter Dach und Fach gebracht werden. Bislang war der Weltmeister von 1998 als Trainer einzig für Real Madrid tätig. Mit den Spaniern gewann er insgesamt dreimal die Champions League.

Update: Der französische Journalist Saber Desfarges twittert, dass Zidane und PSG tatsächlich eine prinzipielle Einigung erzielt hätten. Noch seien aber letzte Details zu klären, vereinbart ist die künftige Zusammenarbeit noch nicht definitiv.

🔴🔵 Zinédine Zidane et le PSG en passe de trouver un accord de principe. Le deal n’est pas bouclé, comme annoncé par @mundodeportivo.

Des détails restent à discuter. Mais les deux positions se sont fortement rapprochées ces dernières heures. La fin du feuilleton est proche.🇶🇦 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 10, 2022

