Zurück im Team: Luis Enrique schwärmt von Mbappé

Kylian Mbappé befindet sich bei Paris St. Germain zurück im Kreise der ersten Mannschaft. Trainer Luis Enrique zeigt sich von der Einstellung des Starangreifers begeistert.

Nachdem Kylian Mbappé beim 0:0 gegen Lorient noch ausgeschlossen war, dürfte der 24-Jährige am Samstag (21 Uhr) gegen Toulouse für Paris St. Germain zum Einsatz kommen. Der französische Nationalspieler trainiert seit vergangenem Sonntag wieder mit der ersten Mannschaft und überzeugt Luis Enrique inmitten seiner nach wie vor offenen Zukunft mit seiner Arbeitsmoral.

"Mbappé ist nach dem, was ich im Training gesehen habe, perfekt", schwärmte Luis Enrique am Freitag auf der Pressekonferenz. "Er hat grosses Verlangen und ist in einer sehr guten Verfassung. Ich bin sehr glücklich, einen Weltklassespieler wie Kylian zu haben." Der Offensivstar soll derweil allerdings weiterhin daran festhalten, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.

adk 18 August, 2023 14:10