Alisha Lehmann verzichtet auf die EM-Teilnahme mit der Frauen-Nati

Alisha Lehmann legt eine Nati-Pause ein und wird nicht an der EM im Sommer teilnehmen.

“Es ist ein persönlicher Entscheid. Ich fühle mich mental nicht bereit für ein EM-Turnier”, wird die 23-jährige Stürmerin von Aston Villa in einem kurzen Statement auf der Webseite des Schweizer Fussballverbands zitiert. Trainer Nils Nielsen bedauert den EM-Verzicht von Lehmann: “Wir wünschen Alisha alles Gute. Sofern für alle der Zeitpunkt stimmt, bleibt die Tür zum Nationalteam offen. Für uns steht jetzt im Vordergrund, mit denjenigen Spielerinnen zu arbeiten, die zu 100 Prozent motiviert und für die EM bereit sind.”

Die Frauen-Nati trifft an der Euro in England in der Gruppenphase auf Portugal, Schweden und die Niederlande.

Lehmann wird somit nicht an der EM 2022 teilnehmen

Lehmann ne sera donc pas dans la sélection pour l'EURO 2022

psc 30 Mai, 2022 15:21