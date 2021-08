Die neue Generation: Das ist die Schweizer U21-Nati

Nicht nur für die Schweizer A-Nati, sondern auch für die U21 hat ein neuer Zyklus begonnen. Das Aufgebot für die kommenden Spiele ist bekannt.

Trainer Mauro Lustrinelli setzt auf einen Mix von bewährten und neuen Kräften. Mit Becir Omeragic, Sidney Sohm und Dan Ndoye figurieren drei Spieler im Aufgebot, die auch schon in der A-Nati zum Zug kamen bzw. dort aufgeboten wurden. Für die U21-Nati stehen im September zwei EM-Qualispiele gegen Gibraltar an. Natürlich müssen da zwei Siege her.

psc 27 August, 2021 14:26